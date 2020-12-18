Премьер-министр Грузии встретился с президентом SOCAR

И.о премьер-министра Грузии Георгий Гахария встретился с президентом Государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR Ровнагом Абдуллаевым, передает Trend со ссылкой на Грузия Online.

Во время встречи было обращено внимание на добрососедские отношения между Грузией и Азербайджаном и различные направления партнерства. Особое внимание было уделено инвестиционным проектам, осуществляемым SOCAR в Грузии, а также перспективам дальнейшего углубления сотрудничества.

Было отмечено, что "Грузинская корпорация нефти и газа" успешно сотрудничает с SOCAR в сфере природного газа, еще одним результатом чего является договоренность об оптимизации цены на социальный газ в стране.

В рамках этого соглашения, правительство Грузии сможет поддерживать стабильность цены на природный газ для населения в течение более длительного периода времени.

По поручению правительства Грузии, в результате переговоров между Министерством экономики и устойчивого развития, "Корпорацией нефти и газа" и компанией SOCAR, Грузия будет получать т.н социальный газ по льготному тарифу в объеме 200 млн. кубометров.

Соглашение уже подписано.

Был отмечен тот факт, что после завершения IV этапа реализации проекта "Южного газового коридора", предусматривающего поставки газа с месторождения "Шахдениз" на европейские рынки, объем транспортировки азербайджанского газа через территорию Грузии увеличится.