ЮГК поспособствует обеспечению торговли энергоресурсами между Европой и Азербайджаном - Еврокомиссия

БАКУ /Trend/ - "Южный газовый коридор" повысит энергетическую безопасность Европы и обеспечит бесперебойную торговлю энергоресурсами и диверсификацию за счет подключения континента к новым источникам поставок природного газа, сказали Trend в Еврокомиссии.

"Особая роль Азербайджана в этом была подчеркнута в Совместной декларации по итогам 6-го министерского заседания Консультативного совета по "Южному газовому коридору", состоявшегося в Баку в феврале 2019 года, а также подтверждена на 7-м заседании в 2020 году. Этот проект еще больше укрепит двустороннюю торговлю энергоресурсами. Тем не менее мы осознаем необходимость диверсификации экономики Азербайджана для снижения зависимости от экспорта энергоносителей", - сказали в Комиссии.

Отметим, что проект ЮГК, инициированный Азербайджаном и предусматривающий транспортировку газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в европейские страны, является одним из приоритетных для ЕС.

Этот крупнейший проект направлен на диверсификацию маршрутов и источников поставок энергоресурсов, то есть будет способствовать укреплению энергобезопасности Европы.

Стоимость проекта ЮГК оценивается в 40 миллиардов долларов.

(Автор: Ляман Зейналова)

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