Отрезок "Северного потока - 2" в исключительной экономической зоне Германии достроен

Работы по строительству участка трубопровода "Северный поток - 2" длиной 2,6 км в исключительной экономической зоне Германии завершены. Об этом сообщило в понедельник агентство DPA со ссылкой на компанию Nord Stream 2 AG, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как ожидается, в середине января начнется укладка труб по двум параллельным веткам газопровода "Северный поток - 2" в исключительной экономической зоне Дании, пишет агентство. В Nord Stream 2 AG отметили, что "в надлежащий срок проинформируют" о дальнейших планах. "О других деталях мы не можем сообщить", - заявили в компании.

Строительство газопровода "Северный поток - 2" возобновилось 11 декабря, работы по укладке трубы в исключительной экономической зоне Германии вела баржа "Фортуна".