Грузия покупает электроэнергию у России, Азербайджана и Турции - Министр

Министр экономики и устойчивого развития оценивает как преднамеренную дискредитацию распространяемую информацию о том, что импорт электроэнергии из Грузии осуществляется путем коррупционных сделок, и именно из-за этого повышается потребительский тариф на электроэнергию. Натия Турнава подчёркивает, что все это ложь и клевета.

Как передает Trend со ссылкой на Грузия Online, министр также исключает участие бизнесмена Учи Мамацашвили в импорте электроэнергии и призывает дезинформаторов воздержаться от клеветы.

По словам Натии Турнава, в рамках проводимой правительством Грузии энергетической реформы импорт электроэнергии сегодня осуществляется абсолютно прозрачно, в полном соответствии с рыночными принципами.

Помимо этого глава ведомства отметила, что в отличие от 2012 года, сегодня Грузия получает электроэнергию из трех стран - России, Азербайджана и Турции, а это означает, что ни один импортер не сможет доминировать на рынке электроэнергии Грузии, диктовать рыночную цену и вести к ее росту. Турнава подчеркивает также, что это стало возможным в результате энергетической реформы, которую страна проводит после вступления в Европейский энергетический союз.

«До 2012 года Россия была основным импортером для нашей страны, и 80 процентов импорта электроэнергии приходилось на Россию. Сегодня, в результате реформ и повышения конкуренции на рынке, мы получаем электроэнергию из трех разных стран, и нынешний декабрь является очень хорошим примером. Проведя реформу, мы допустили максимальную конкуренцию на этом рынке - это необходимое условие для правильного ценообразования и прозрачности. Что касается импорта электроэнергии, то он осуществляется исходя из специфики энергосистемы страны-импортера. Например, если импорт электроэнергии из России осуществляется только российской государственной компанией Интер РАО, то в Турции и Азербайджане разрешено подключать к этому процессу частные компании, и Грузия не может ограничивать это из-за правил рыночной конкуренции на нашем энергетическом рынке. Напротив, реформа энергетического рынка направлена на поощрение конкуренции, а не на ее ограничение. В конце концов, покупатель, который получает электроэнергию постоянно и стабильно, остается в выигрыше», - сказала Натия Турнава.