SOFAZ об основных направлениях сотрудничества с зарубежными партнерами

БАКУ /Trend/ - Основными направлениями сотрудничества Государственного нефтяного фонда Азербайджана (SOFAZ) с зарубежными партнерами являются укрепление отношений с международными финансовыми организациями, а также сотрудничество с целью применения, обучения и обмена передовыми практиками в сфере управления активами, сообщили Trend в Фонде.

"В рамках своей деятельности SOFAZ сотрудничает со многими международными организациями, финансовыми корпорациями и банками. SOFAZ является одним из членов правления Международного форума суверенных фондов благосостояния (IFSWF), целью которого является определение и следование лучшим практикам управления суверенными активами. Также SOFAZ является одной из организаций-партнёров Всемирного экономического форума. Наряду с этим, Фонд активно взаимодействует с международными финансовыми организациями, такими как Международный валютный фонд, Всемирный банк, Азиатский банк развития и Международная финансовая корпорация", - сказали в SOFAZ.

Фонд также сотрудничает и пользуется услугами более 60-ти финансовых корпораций и инвестиционных банков, являющихся международными лидерами в этой сфере и располагающих активами, объем которых варьирует от сотен миллиардов до нескольких триллионов долларов США: "Основные направления сотрудничества нацелены на использование таких услуг, как кастодиальные, брокерские услуги по управлению активами и инвестициям в паевые фонды".

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Натаван Эфендиева)

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