ОПЕК+ договорился о параметрах сокращения добычи на февраль и март

Страны ОПЕК+ договорились о параметрах сокращения добычи нефти в феврале и марте, которое составит 7,125 млн баррелей в сутки, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Сейчас страны альянса сокращают добычу на 7,2 млн баррелей в сутки. Однако Россия и Казахстан смогут в феврале и марте увеличить ее на 75 тыс. баррелей в сутки в пропорции 65 тыс. и 10 тыс. баррелей в сутки. Этот рост добычи будет поглощен пропорциональным и добровольным сокращением добычи Саудовской Аравией, сообщили собеседники ТАСС.

Встреча почти завершилась, по ее окончании состоится пресс-конференция, сообщили в ОПЕК.

Министры ОПЕК+, договорившиеся 5 января о параметрах соглашения по сокращению добычи нефти на февраль и март, в следующий раз соберутся на онлайн-встречу в начале марта, сообщили ТАСС два источника в ОПЕК. "Встреча пройдет в марте, в первых числах", - сказали собеседники агентства.