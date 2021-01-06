Мексика сохранит свою квоту на добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+

Мексика сохранит свою квоту на производство нефти в рамках соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи. Об этом сообщила министр энергетики страны Росио Нале, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"По итогам министерской встречи ОПЕК Мексика сохранит свою квоту на добычу", - написала она в Twitter.

По итогам состоявшегося вчера министерского заседания ОПЕК+ было принято решение о продлении текущего уровня сокращения добычи нефти на февраль и март 2021 года. По новому соглашению, сокращение добычи в феврале составит 7,125 млн б/с, в марте - 7,050 млн б/с.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд на пресс-конференции сообщил, что королевство в феврале-марте 2021 года добровольно сократит добычу нефти на дополнительные 1 млн баррелей в сутки.