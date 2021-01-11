В Азербайджане суточная добыча нефти составила более 688 тыс. баррелей

БАКУ /Trend/ - В декабре 2020 года суточная добыча нефти (вместе с конденсатом) в Азербайджане составила 688,8 тысяч баррелей, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на министерство энергетики Азербайджана.

587 тысяч баррелей из этого объема пришлись на сырую нефть, 101,8 тысяч баррелей - на конденсат.

Согласно ”Декларации о сотрудничестве", при суточной добыче сырой нефти в октябре 2018 года в объеме 718 тысяч баррелей Азербайджан в августе-декабре 2020 года должен был сохранить добычу сырой нефти в объеме 587 тысяч баррелей, сократив её производство на 131 тысячу баррелей в сутки.

Следует отметить, что соглашение ОПЕК+ от 12 апреля предусматривает ежедневную добычу в общей сложности в объеме 7,7 миллионов ​​баррелей.

Согласно решению, принятому третьего декабря 2020 года на 12-м заседании министров стран ОПЕК+, ежедневная добыча сырой нефти за январь 2021 года странами ОПЕК+ составит 7,2 миллионов тонн. Азербайджан сократит добычу на 123 тысячи баррелей. Таким образом, в январе 2021 года предлагаемая суточная добыча нефти для Азербайджана определена на уровне 595 тысяч баррелей.

Пятого января 2021 года на 13-м заседании министров стран ОПЕК плюс было принято решение о продлении действующих квот на ежедневную добычу сырой нефти в феврале-марте. Согласно новому соглашению, сокращение суточной добычи сырой нефти странами ОПЕК плюс составит в феврале 7,125 миллионов, а в марте 7,050 миллионов баррелей в сутки. Обязательства Азербайджана по добыче нефти в феврале-марте не изменятся.

Таким образом, в январе, феврале и марте Азербайджан сохранит добычу на уровне 595 тысяч баррелей, увеличив суточную добычу сырой нефти на 8 тысяч баррелей по сравнению с декабрем 2020 года.

(Автор: Фидан Бабаева Редактор: Наталья Кочнева)

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