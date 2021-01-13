Выплата процентов инвесторам по облигациям SOCAR составила $20 млн.

БАКУ / Trend / - Завершился четвертый год облигаций SOCAR, выпущенных для внутреннего рынка в 2016 году сроком на 5 лет, и спрос на них с годами растет, сообщили Trend в SOCAR Capital.

"Выпустив первые облигации в 2016 году, SOCAR добилась больших успехов на рынке ценных бумаг и с первого дня обращения на вторичном рынке эти облигации сохраняют статус самых торгуемых ценных бумаг.

Первый выпуск облигаций SOCAR обеспечил значительное оживление на внутренних рынках капитала. Спрос на облигации на 100 миллионов долларов превысил 200 миллионов долларов. На сегодняшний день выплата процентов инвесторам по облигациям составляет 20 миллионов долларов. Следующая выплата процентов состоится 17 января 2021 года",- сказали в компании.

Отметим, что основными задачами SOCAR Capital являются: обеспечение доступа к рынкам капитала для компаний группы SOCAR через альтернативные финансовые инструменты; обеспечение того, чтобы все инвесторы, особенно граждане Азербайджана, имели прямую долю в доходах SOCAR; направление неактивных средств в прибыльные секторы экономики путем создания новых альтернативных инвестиционных возможностей; поддержка устойчивого развития финансовых рынков Азербайджана.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Наталья Кочнева)

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