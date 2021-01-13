SOCAR и TOTAL обсудили дальнейшие этапы разработки месторождения "Абшерон" (ФОТО)

Энергетика 13 января 2021 13:10 (UTC+04:00)
SOCAR и TOTAL обсудили дальнейшие этапы разработки месторождения "Абшерон" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев провел встречу с делегацией компании TOTAL во главе с президентом по разведке и добыче Арно Бройаком.

Как сообщает Trend в среду со ссылкой на SOCAR, на встрече новый вице-президент TOTAL по Каспийскому и Южно-Европейскому региону Кристин Мари Хили была представлена руководству SOCAR.

Ровнаг Абдуллаев сказал в ходе встречи, что прошедший 2020 год был тяжелым для всех стран, так как мир столкнулся с новыми вызовами, однако, несмотря на пандемию и экономический спад, Азербайджан справился как с этой ситуацией, так и победил в Отечественной войне. Абдуллаев также довел до внимания гостей справедливый протест Азербайджана по поводу предвзятой позиции Франции в отношении Азербайджана.

Президент TOTAL по разведке и добыче Арно Бройак сказал в свою очередь, что в прошлом году вся деятельность в рамках совместного проекта осуществлялась без потерь и в безопасных условиях, что является важным. Было отмечено, что TOTAL как полностью частная компания не имеет никаких связей с французским правительством и привержена как совместной реализации проекта “Абшерон”, так и справедливой позиции Азербайджана.

Затем Кристин Мари Хили, ранее работавшая исполнительным директором подразделения TOTAL в Калгари (Канада), была представлена руководству SOCAR в качестве нового вице-президента TOTAL по Каспийскому и Южно-Европейскому региону. Кристин Мари Хили ранее работала в различных ведущих компаниях, а в последние годы - в компании TOTAL.

На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах развития нефтегазовых рынков и работах, осуществляемых на месторождении “Абшерон”. Ровнаг Абдуллаев сказал, что ведущие компании разных стран проявляют особый интерес к разработке новых газовых месторождений Азербайджана. Было отмечено что изменение ситуации на газовом рынке в последнее время в лучшую сторону после резкого падения цен в прошлом году, значительный рост цен на природный газ в 2021 году свидетельствуют об устойчивости газового бизнеса.

Президент TOTAL по разведке и добыче подчеркнул, что спрос на энергию в ближайшие десятилетия будет продолжать расти в связи с демографическим ростом в мире. По прогнозам TOTAL, к 2050 году доля нефти и газа в энергопотреблении не упадет ниже 50 процентов. В целом же прогнозируется рост спроса на газ. Компания TOTAL рассказала также о планах по устойчивому инвестированию как в нефтегазодобычу, так и в возобновляемые источники энергии.

В качестве основной цели было отмечено начало добычи первого газа в 2022 году в рамках совместно реализуемого проекта “Абшерон”. Для этого на платформе, отправленной в море в прошлом году, компанией BOS Shelf SOCAR в течение 2021 года планируется построить и установить три верхних модуля.

На встрече также были обсуждены различные вопросы, связанные со следующими этапами разработки месторождения. Ровнаг Абдуллаев отметил необходимость сокращения расходов для обеспечения эффективности проекта. На встрече также состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества по другим проектам.

Отметим, что разработка месторождения ”Абшерон" осуществляется Совместной операционной компанией Absheron Petroleum (JOKAP). Акции операционной компании разделены между компаниями SOCAR Absheron (50 процентов) и TOTAL E&P Absheron (50 процентов).

(Автор: Зейни Джафаров)

Twitter: @jafarov_zeyni

SOCAR и TOTAL обсудили дальнейшие этапы разработки месторождения "Абшерон" (ФОТО) - Gallery Image
SOCAR и TOTAL обсудили дальнейшие этапы разработки месторождения "Абшерон" (ФОТО) - Gallery Image
SOCAR и TOTAL обсудили дальнейшие этапы разработки месторождения "Абшерон" (ФОТО) - Gallery Image
SOCAR и TOTAL обсудили дальнейшие этапы разработки месторождения "Абшерон" (ФОТО) - Gallery Image
SOCAR и TOTAL обсудили дальнейшие этапы разработки месторождения "Абшерон" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
SOCAR и TOTAL обсудили дальнейшие этапы разработки месторождения "Абшерон" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
SOCAR и TOTAL обсудили дальнейшие этапы разработки месторождения "Абшерон" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
SOCAR и TOTAL обсудили дальнейшие этапы разработки месторождения "Абшерон" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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