В Лачине реконструируется гидроэлектростанция (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Армянские оккупанты разрушили малые гидроэлектростанции на освобожденных территориях Азербайджана, демонтировали и вывезли работоспособное оборудование, сожгли или взорвали то, что не могли унести.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на «Азерэнержи».

По данным компании, в настоящее время эти станции находятся в непригодном состоянии, так как полностью разрушены.

"Тем не менее, «Азерэнержи» уже предпринимает практические шаги для достижения поставленных Президентом Ильхамом Алиевым целей по превращению освобожденных земель в зону зеленой энергетики. К примеру, проводится восстановление 8-мегаватной малой гидроэлектростанции “Гюлебирд” в Лачине, и работа близится к завершению. Заменяется или ремонтируются поврежденное в ходе боев оборудование – машинные залы, агрегаты, генераторы, панели управления и трансформаторы", – отметили в компании.

По информации, одновременно восстанавливается пришедшая в непригодность после боевых действий труба, по которой вода из реки Хакари подается к гидроагрегатам.

"В результате работ, проводимых вахтовым методом, в ближайшее время электростанцию “Гюлебирд” планируется ввести в эксплуатацию. Для этого были задействованы специальные бригады, подрядчики и специалисты", – добавили в компании.

В информации говорится, что первоначально напряжение 10 киловольт, генерируемое генератором на Малой ГЭС “Гюлебирд”, будет передаваться в близлежащие воинские части в Лачине и Губадлы, а в будущем – по высоковольтной линии на новую подстанцию 110 киловольт, которая будет построена в Губадлы.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Надир Насиров)

Twitter: @Fidan_Babaeva