Российский "Газпром" нарастил закупки природного газа в Туркменистане
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Боль и скорбь азербайджанского народа – в Филармонии прошел вечер памяти жертв трагедии 20 Января (ФОТО/ВИДЕО)
20 Января – это не только день, который стоит вспоминать с печалью и болью, но и день славы – Гусейн Алтыналан
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили Аллею шехидов в связи с 31-й годовщиной кровавой трагедии 20 Января (ФОТО/ВИДЕО)
В Азербайджане память шехидов почтена минутой молчания, приостановлено движение транспорта (ФОТО/ВИДЕО)
Посольство Казахстана в Азербайджане выразило соболезнования в связи с годовщиной трагедии 20 Января
После победной войны под руководством Президента Ильхама Алиева мы с новым воодушевлением чтим память о трагедии 20 Января - Хикмет Гаджиев (ВИДЕО)
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией в связи с годовщиной трагедии 20 Января (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией на своей официальной странице в Фейсбук в связи с годовщиной трагедии 20 января (ФОТО)
Определены победители международного конкурса "Müharibəyə yox, gülümsəyin". Представлено более тысячи работ! (ФОТО)