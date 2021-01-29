Цены на нефть не показывают единой динамики

Мировые цены на нефть в пятницу утром не показывают единой динамики, риски по спросу продолжают сдерживать котировки, при этом ожидания по исполнению сделки ОПЕК+ с февраля поддерживают вложения инвесторов. Как сообщает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,11% — до 55,16 доллара за баррель, мартовских — снижалась на 0,02%, до 55,52 доллара. Стоимость мартовских фьючерсов на WTI уменьшалась на 0,27% — до 52,2 доллара за баррель.

На нефтяные цены в пятницу утром действуют разнонаправленные факторы. С одной стороны, среди инвесторов сохраняются опасения по поводу перспектив спроса из-за неопределенности вокруг пандемии коронавируса.

Страны все больше склонны к ужесточению ограничений из-за рисков нового всплеска заболеваемости, при этом трейдеры следят за ситуацией в Китае. Примерно через две недели в стране начинаются длинные каникулы из-за празднования Нового года по лунному календарю, жителей страны уже призвали воздержаться во время предстоящих каникул от ненужных поездок.

Вместе с этим рынки также следят за исполнением сделки ОПЕК+. Так, согласно январским договоренностям ОПЕК+, текущие условия соглашения о снижении добычи были продлены практически для всех стран, но Россия и Казахстан получили возможность нарастить добычу в феврале и марте, а Саудовская Аравия и ряд других участников, напротив, решили дополнительно ее сократить.

"Стратегия добычи (нефти) ОПЕК+ все еще работает, и надежды на то, что вакцина J&J будет одобрена на следующей неделе — высоки", — цитирует агентство Рейтер слова аналитика OANDA Эдварда Мойи (Edward Moya).