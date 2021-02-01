С сегодняшнего дня в Баку началась установка новых газовых счетчиков

БАКУ /Trend/ - С сегодняшнего дня ПО «Азеригаз» начало устанавливать германские газовые счетчики марки "Zenner", сообщает в понедельник Trend со ссылкой на структуру.

В страну уже поставлено 30 тысяч таких счетчиков.

С сегодняшнего дня в соответствии с правилами Гослужбы по антимонопольной политике и надзору над потребительским рынком при министерстве экономики Азербайджана при замене старых счетчиков будут использоваться новые.

По словам начальника отдела Ровшана Махъяддинова, впервые программное обеспечение новых счетчиков интегрировано в существующее местное программное обеспечение.

Он отметил, что для группы абонентов, утверждающих, что используемые механико-электронные счетчики пишут больше расхода газа, также будут установлены новые счетчики: «Вообще, во время замены счетчика выбор будет за абонентом, и по его желанию будет установлен или механико-электронный, или новая модель счетчика.

Отметим, что на следующей неделе установка счетчиков начнется в регионах, сначала процесс будет запущен в городах Гяндже и Агсу.

Что касается преимуществ новых счетчиков, то они удобны в пользовании.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)