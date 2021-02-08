EIB о перспективах финансирования проектов возобновляемой энергетики в Азербайджане

БАКУ/Trend/ - Европейский инвестиционный банк (EIB) готов поддержать проекты, которые соответствуют его Политике кредитования энергетики и вносят свой вклад в борьбу с изменением климата. Это касается и Азербайджана.

Об этом сказали в Банке в ответ на вопрос Trend о возможности финансирования проектов в сфере возобновляемой энергетики в Азербайджане.

"EIB финансирует проекты в Азербайджане, а также в других странах "Восточного партнерства" в тесном сотрудничестве со странами-членами ЕС и партнерами по ЕС. Финансирование основано на бюджетных гарантиях ЕС для проектов, представляющих взаимный значительный интерес для ЕС и соответствующих стран.

EIB сосредоточен на социальной и экономической инфраструктуре, развитии местного частного сектора и борьбе с изменением климата. Мы поддерживаем проекты, которые способствуют стабилизации и модернизации стран "Восточного партнерства" и приносят пользу как целевым странам, так и их отношениям с Европейским Союзом. Улучшая доступ к долгосрочному финансированию для малого и среднего бизнеса, мы укрепляем частный сектор и поддерживаем создание рабочих мест и рост.

Банк готов помочь Азербайджану в его финансовых потребностях. Каждый проект, финансируемый EIB, должен соответствовать по крайней мере одному из приоритетов Банка: климат и окружающая среда, развитие, инновации и навыки, поддержка МСП и развитие инфраструктуры", - заявили в Банке.

В EIB отметили, что в странах-соседях ЕС, включая Азербайджан, Банк значительно увеличивает свою деятельность в пользу адаптации к изменению климата и смягчения его последствий: "EIB будет поощрять совместные государственные и частные инвестиции в инновации и цифровизацию. EIB также увеличит поддержку Приоритетов "Восточного партнерства", в частности, изменение климата, взаимосвязь, экономическое развитие, торговлю и региональную интеграцию".

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Наталья Кочнева)

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