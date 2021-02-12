ТАР поставит в Италию 13%, в Грецию – 20%, а в Болгарию – 33% природного газа в 2022 г. – министр

БАКУ/Trend/ - В текущем году из Азербайджана в Грузию планируется экспортировать около 1 миллиарда, в Турцию - по меньшей мере 8 миллиардов, в Европу – более 5 миллиардов кубометров природного газа.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на VII заседании министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора в формате видеоконференции.

«В следующем году посредством ТАР, являющегося одним из основных сегментов Южного газового коридора, в Италию будет поставлено 13 процентов, в Грецию – 20 процентов, а в Болгарию – 33 процента природного газа. До 2023 года как TANAP, так и ТАР планируется использовать с полной пропускной способностью. На месторождении “Шахдениз” уже добыто 137 миллиардов кубометров газа, и в настоящее время это по существу основной источник Южного газового коридора. Таким образом, Южный газовый коридор усиливает энергетическую безопасность Азербайджана, диверсифицирует рынки, источники и маршруты для стран-потребителей. В частности, Южный газовый коридор в рамках Приоритета углеродного нейтралитета Европейского Союза открывает возможности снабжения топливом с наименьшим воздействием на климат»,- сказал он.

Как отметил Шахбазов, сдача в эксплуатацию ТАР не является завершением проекта Южного газового коридора, напротив, это означает начало новых возможностей.

«А сейчас мы, завершив первую фазу Южного газового коридора, думаем над очередной фазой. В результате реализации второй фазы будет обеспечена добыча азербайджанского газа на неразработанных месторождениях, что создаст новые транзитные возможности для новых поставщиков», - добавил министр.