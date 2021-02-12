Wood Mackenzie позитивно оценивает перспективы расширения «Южного газового коридора»

БАКУ /Trend/ - «Южный газовый коридор» стал четвертым маршрутом газопровода для импорта газа в ЕС, сказал Trend в пятницу главный аналитик Wood Mackenzie Роберт Моррис.

По его словам, этот проект позволит диверсифицировать поставки и повысить энергетическую безопасность, особенно для зависящих от импорта целевых рынков Италии, Болгарии и Греции.

Моррис отметил, что последний сегмент коридора, Трансадриатический газопровод (TAP), расширяет возможности Италии по импорту газа: "Это также улучшит ликвидность итальянского газового узла PSV и откроет больше возможностей для потоков с юга на север в стране".

При этом он добавил, что TAP - первый крупный трубопроводный проект, не подкрепленный контрактами с итальянской Eni.

По словам эксперта, летом 2021 года все внимание будет приковано к обязательной фазе рыночных испытаний TAP.

Моррис отметил, что сценарий без расширения мощности TAP до 20 миллиардов кубометров в год не соответствовал бы первоначальным целям, особенно в отношении безопасности поставок в Европу: "Несмотря на «Зеленую сделку» в Европе и текущую неопределенность на рынке, мы положительно оцениваем перспективы расширения TAP".

(Автор: Ляман Зейналова)

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