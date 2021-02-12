Министр энергетики Болгарии назвала сроки запуска IGB

БАКУ /Trend/ - Успешная реализация стратегического и масштабного проекта «Южного газового коридора» является неотъемлемой частью достижений за последние шесть лет в области диверсификации поставок газа.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказала министр энергетики Болгарии Теменужка Петкова на 7-м заседании Консультативного совета «Южного газового коридора».

Министр отметила, что этот проект укрепляет энергетическую безопасность Болгарии и Юго-Восточной Европы и Европейского союза в целом.

Петкова добавила, что Болгария начала получать азербайджанский газ через «Южный газовый коридор» 31 декабря 2020 года.

По словам министра, в последующие 25 лет, с вступлением в силу контракта на поставку 1 миллиарда кубометров природного газа в год с «Шах Дениз-2», Азербайджан станет вторым поставщиком газа для Болгарии.

Она отметила, что Болгария является неотъемлемой частью развития «Южного газового коридора» через интерконнектор Греция-Болгария (IGB), имеющего важное геостратегическое значение для диверсификации поставок газа: «Проект также играет ключевую роль в реализации совместной инициативы Греции, Болгарии, Румынии и Венгрии для строительства Вертикального газового коридора для поставок с юга на север. Несмотря на задержку проекта из-за COVID-19, по словам подрядчиков, его запуск ожидается во второй половине этого года».

(Автор: Ляман Зейналова)

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