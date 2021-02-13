Азербайджан доказал возможность реализации таких масштабных проектов, как ЮГК - депутат

БАКУ /Trend/ - Южный газовый коридор (ЮКГ), строительство которого завершилось в декабре 2020 года, стал новым источником поставок газа для Европы, создав новую реальность на энергетическом рынке этого континента, сказал в субботу Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Азер Бадамов.

Он напомнил, что в свое время некоторые страны считали строительство этого коридора невозможным: «Однако Азербайджан как основной инвестор и локомотив ЮГК доказал тем, кто с сомнением относился к этому проекту, что при наличии сильной воли можно реализовать и международные мегапроекты с маршрутом протяженностью 3500 км».

Депутат отметил, что также по этому трубопроводу будет осуществляться экспорт газа с месторождения «Достлуг», совместная разработка которого согласована с Туркменистаном. Кроме того, по ЮГК будет транспортироваться газ, добываемый на восточных берегах Каспийского моря. Это означает большую перспективность ЮГК.

По словам Бадамова, ЮГК - очень важный проект и с политической точки зрения: «Этот проект укрепит мир и стабильность в регионе. Мир и безопасность в этом регионе - гарантия обеспечения энергетической безопасности Европы. Запуск этого проекта укрепляет позиции Азербайджана, значимость Южного Кавказа для Европы растет».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)