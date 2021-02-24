Больше всего обращений поступило из 3 районов Баку – Азеригаз

БАКУ /Trend/ - С сегодняшнего утра на call-center "Азеригаз" поступило 1200 обращений.

Об этом сказал глава пресс-службы ПО «Азеригаз» Джейхун Сафаров, сообщает в среду Trend.

По его словам, больше всего звонков пришлось на Хазарский, Сабунчинский и Бинагадинский районы: " Обращения связаны с падением давления подаваемого газа. Режимы подачи газа были отрегулированы до нормального уровня".

Сафаров добавил, что в связи со сложившимися погодными условиями ПО "Азеригаз" работает в усиленном режиме.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)