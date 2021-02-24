Больше всего обращений поступило из 3 районов Баку – Азеригаз
БАКУ /Trend/ - С сегодняшнего утра на call-center "Азеригаз" поступило 1200 обращений.
Об этом сказал глава пресс-службы ПО «Азеригаз» Джейхун Сафаров, сообщает в среду Trend.
По его словам, больше всего звонков пришлось на Хазарский, Сабунчинский и Бинагадинский районы: " Обращения связаны с падением давления подаваемого газа. Режимы подачи газа были отрегулированы до нормального уровня".
Сафаров добавил, что в связи со сложившимися погодными условиями ПО "Азеригаз" работает в усиленном режиме.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)
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