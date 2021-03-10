Расширение «Южного газового коридора» позволит Болгарии увеличить пропускную способность IGB

БАКУ /Trend/ - При продолжении Азербайджаном разработки новых газовых месторождений и принятии решения об увеличении годовой мощности "Южного газового коридора" (ТАР), Болгария, конечно, будет очень заинтересована в получении выгоды от этого, если не в качестве инвестора, то, по крайней мере, как конечный пользователь и транзитная страна.

Об этом сказал Trend посол Болгарии в Азербайджане Николай Янков.

"Болгария стремится стать важным газораспределительным центром на Балканах, и поэтому ей потребуется больше газа из разных источников и маршрутов. Я не вижу никаких препятствий для страны в вопросе дальнейшего углубления энергетического сотрудничества с Азербайджаном", - сказал Янков.

Говоря о намерениях Азербайджана продолжить разработку новых месторождений в будущем, посол сказал, что это хороший знак того, что в ближайшем будущем будет доступно больше природного газа.

"Это является призывом к европейским правительствам и энергетическим компаниям начать планирование дальнейшего расширения мощностей ЮГК и строительство новых газовых соединительных линий. У Болгарии также будет возможность для увеличения пропускной способности интерконнектора Греция-Болгария (IGB) для транзита большего количества газа из ЮГК", - заключил он.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Натаван Эфендиева)

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