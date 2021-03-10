Венгерские компании могут участвовать в проектах по возобновляемой энергии в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Венгрия планируют бизнес-форум на тему расширения сотрудничества в сфере альтернативной энергии.

Как сообщает Trend, об этом сказал министр труда и социальной защиты Азербайджана Сахиль Бабаев на пресс-конференции по экономическому сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Венгрии.

По его словам, имеются благоприятные возможности для расширения сотрудничества между государственными и частными структурами двух стран, а также для участия венгерских компаний в аукционах в сфере солнечной и ветровой энергии в Азербайджане.

«Венгерские компании могут быть привлечены к проектам по использованию возобновляемых источников энергии в нашей стране. Ожидается также сотрудничество венгерских компаний с АО "Чистый город" и ОАО"Азерсу" в области очистки сточных вод», — подчеркнул министр.

Он отметил, что торговые связи между странами указывают на эффективность сотрудничества.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Надир Насиров )