Для проекта транзита азербайджанского газа в Болгарию выделен первый транш средств в рамках OPIC

БАКУ /Trend/ - Консорциум ICGB AD, который занимается реализацией проекта строительства интерконнектора Греция-Болгария (IGB), недавно получил первый транш из утвержденного финансирования в рамках Операционной программы инноваций и конкурентоспособности (OPIC), сообщили Trend в компании.

"После тщательной проверки соблюдения тендерной процедуры, связанной с производством и поставкой линейных труб, и последующего рассмотрения документации, связанной с исполнением контракта, 28 499 999 евро были перечислены проектной компании", - сказали в консорциуме.

Отметим, что проект IGB предусматривает строительство газового интерконнектора, который свяжет газотранспортные системы Греции и Болгарии. Общая протяженность газопровода составит 182,6 километра. Пропускная способность IGB - три миллиарда кубометров в год с возможностью расширения до пяти миллиардов кубометров.

Маршрут газопровода разделен на семь основных участков, самый короткий из которых составляет 9,55 километра, а самый протяженный - 71,9 километра.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Константин Шапиро)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn