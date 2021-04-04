ЕС начинает новый проект Twinning с грузинским регулятором энергетики

БАКУ /Trend/ - Сотрудничество Европейского союза (ЕС) и Грузии в области энергетики продолжается по трем основным направлениям: приведение в соответствие с основным энергетическим законодательством ЕС; развитие энергетической инфраструктуры и связи; продвижение энергоэффективности.

Об этом Trend сообщили в делегации Евросоюза в Грузии.

"ЕС будет помогать Грузии в транспонировании нового законодательства в энергетическом секторе в соответствии со стандартами ЕС, главным образом в рамках новой фазы программы EU4Energy, осуществляемой секретариатом Энергетического сообщества и Международным энергетическим агентством. Кроме того, мы начнем новый проект Twinning ЕС с регулирующим органом Грузии в сфере энергетики – GNERC, поддерживая долгосрочный обмен опытом для улучшения функционирования энергетического рынка и услуг для потребителей ", — говорится в сообщении ЕС.

Как отметил источник, для развития энергетической инфраструктуры ЕС предоставил Грузии крупные гранты, в том числе на восстановление гидроэлектростанций Ингури и Варднили и укрепление линий электропередачи по всей стране для обеспечения безопасного и надежного электроснабжения предприятий и домохозяйств.

"В области энергоэффективности в рамках совместной инициативы ЕС с международными финансовыми учреждениями мы оказываем огромную поддержку Грузии в повышении энергоэффективности зданий и экологическом финансировании домашних хозяйств, малых и средних предприятий, чтобы помочь правительству и другим заинтересованным сторонам создать основу для инвестиций в энергоэффективность", — подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что в качестве следующего шага будет предоставлено грантовое финансирование программе восстановления энергоэффективности 500 государственных школ, готовых к запуску в этом году. Эта программа, подготовленная совместно с Немецким банком развития (KfW) и ЕБРР, поможет снизить счета за электроэнергию, создать более здоровые условия для учащихся и учителей по всей стране и возможности строительного бизнеса в период посткризисного восстановления.

По данным ЕС, на муниципальном уровне в рамках ряда проектов с помощью грантов будет внедрено устойчивое использование биомассы и повышение энергоэффективности детских садов, школ и других общественных зданий.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)