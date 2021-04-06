Азербайджан подписал конракт с компанией Masdar по строительству солнечной электростанции

БАКУ /Trend/ - Между Министерством энергетики Азербайджана, ОАО «Азерэнержи» и компанией Masdar из Объединенных Арабских Эмиратов были подписаны «Инвестиционный договор», «Договор купли-продажи энергии», «Договор подключения к передающей сети» по проекту строительства солнечной электростанции мощностью 230 мегаватт.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Министерство энергетики Азербайджана.

По данным ведомства, со стороны Азербайджана контракты подписали министр энергетики Парвиз Шахбазов и президент ОАО «Азерэнержи» Баба Рзаев, а со стороны компании Masdar – генеральный директор Мохамед Джамиль Аль Рамахи.

Министр энергетики Парвиз Шахбазов оценил этот проект на основе иностранных инвестиций как отвечающий глобальным вызовам, целям устойчивого и диверсифицированного развития экономики страны и реформ, проводимых в энергетическом секторе.

«Превращение Азербайджана в страну "зеленого роста" с широким использованием возобновляемых источников энергии в течение следующих 10 лет определено главой государства Ильхамом Алиевым как один из Национальных приоритетов, обеспечивающих социально-экономическое развитие. Подписав эти договора о строительстве солнечных электростанций на сумму около 200 миллионов долларов США, мы приближаемся еще на один шаг к нашим целям в области возобновляемых источников энергии и выбросов углерода. Солнечная электростанция, которая будет построена в городе Баку и Абшеронском районе, позволит производить около 500 миллионов кВт·ч электроэнергии в год, экономить 110 миллионов кубометров природного газа, сокращать выбросы углерода на 200 тысяч тонн, создать новые рабочие места, а также привлечь других инвесторов к новым проектам», – подчеркнул Шахбазов.

На мероприятии были представлены видеообращения министра промышленности и высоких технологий ОАЭ, председателя правления компании Masdar султана Ахмеда аль-Джабера и министра энергетики и инфраструктуры Сухейла Мохаммеда аль-Мазруи.

«ОАЭ через компанию Masdar сотрудничает с более чем 30 странами мира по проектам в области возобновляемой энергии мощностью 11 гигаватт. Сегодня мы с гордостью начинаем наш первый проект в области возобновляемой энергии в Азербайджане. Наше партнерство в промышленном проекте по строительству солнечной энергии мощностью 230 мегаватт не только достигнет цели в направлении чистой энергии, но и поможет создать знания, навыки и рабочие места», – сказал министр промышленности и высоких технологий ОАЭ, председатель правления компании Masdar Султан Ахмед аль Джабер.

Министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейл Мохаммед аль-Мазруи от имени своей страны и компании Masdar выразил благодарность Президенту Азербайджана за возможности, созданные для участия его страны в реализации стратегии по развитию возобновляемых источников энергии и сокращению выбросов парниковых газов на 35 процентов: «Благодаря конкурентным процессам, которые привели к подписанию этих важных документов между Азербайджаном и компанией Masdar, удалось привлечь новейшие технологии и создать доступные цены. Мы с нетерпением ждем продолжения нашего сотрудничества с Азербайджаном для реализации в будущем новых проектов».

На мероприятии также выступил президент ОАО «Азерэнержи» Баба Рзаев. Он отметил, что пилотные проекты по ветроэнергетике и солнечной энергии имеют важное значение в курсе диверсификации производства энергии с помощью возобновляемых источников в Азербайджане, который наряду с обеспечением собственной энергетической безопасности становится экспортером электроэнергии: «Согласно подписанным договорам, "Азерэнержи" подключит к сети электростанцию мощностью 230 мегаватт, которая будет построена компанией Masdar, и закупит электроэнергию, которая будет производиться на станции. Электростанция будет интегрирована в энергосистему путем подключения к подстанции "Южная". Вместе мы добьемся своевременного и высокого уровня исполнения этих договоров».

Генеральный директор компании Masdar Мохамед Джамиль Аль Рамахи подчеркнув, что Азербайджан продвигается решительными шагами в области возобновляемой энергии и такими проектами вносит свой вклад в борьбу с изменением климата в мире, выразил полную поддержку этому проекту, который будет полезен всем сторонам: «Будучи компанией Masdar, мы гордимся тем, что являемся частью первого в Азербайджане проекта солнечной промышленности, основанного на иностранных инвестициях и государственно-частном партнерстве, и активным стратегическим партнером на пути к производству более чистой и устойчивой электроэнергии. Вместе мы осуществим грандиозный проект, который станет символом инженерии, приведет к созданию новых рабочих мест и долгосрочным позитивным изменениям в инфраструктуре страны и будет восхищать весь регион».

Напомним, что в соответствии с распоряжением Президента Азербайджанской Республики №1209 от 29 мая 2019 года «Об ускорении реформ в энергетическом секторе» в целях развития сферы возобновляемой энергии в сотрудничестве с около 10 международными энергетическими компаниями, в том числе с компанией Masdar, были тщательно проанализированы предложения компаний по инвестиционным проектам и в условиях высокой конкуренции и прозрачности осуществлен процесс отбора в три этапа. Согласно результатам отбора, 9 января 2020 года были подписаны исполнительные договоры между Министерством энергетики и компанией ACWA Power Королевства Саудовской Аравии и компанией Masdar Объединенных Арабских Эмиратов о реализации пилотных проектов по возобновляемой энергии. Реализация вопросов, связанных с реализацией строительства солнечной электростанции мощностью 230 мегаватт по исполнительному договору, также обеспечивается в координации в рамках деятельности комиссии, созданной распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 05 декабря 2019 года №1673 «О мерах по реализации пилотных проектов в области использования возобновляемых источников энергии».

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Надир Насиров)

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