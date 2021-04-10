Энергосектор Туркменистана интересен для Канады с учетом потенциала месторождения «Достлуг» - МИД

БАКУ /Trend/ - Энергетический сектор Туркменистана по-прежнему представляет интерес для Канады, сообщили Trend в министерстве иностранных дел Канады.

В частности отмечается, что данный сектор представляет интерес с учетом потенциала более широкого каспийского газового сотрудничества с подписанием в январе 2021 года меморандума о взаимопонимании по совместному проекту разработки трубопровода месторождения "Достлуг" между Азербайджаном и Туркменистаном.

Помимо этого, есть потенциал для сотрудничества Канады с Туркменистаном также в сфере здравоохранения и сельского хозяйства.

Напомним, что ранее в МИД Туркменистана состоялась встреча с представителем Канады. Обсуждались перспективы сотрудничества в сферах торговли и экономики, образования, охраны природы, а также превентивной и водной дипломатии. Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам партнерства в рамках международных организаций.

Стороны высказали предложения по объединению усилий в борьбе с такими международными вызовами, как терроризм, экстремизм и незаконный оборот наркотиков.

Отметим, что приоритетным направлением сотрудничества двух стран являются энергетика и транспорт.

В частности, нефтегазовая Buried Hill ведет разведочное бурение на туркменском шельфе Каспия.

Давним партнером страны является Thermo Design Engineering Ltd, которая проводит работы на газовых месторождениях в восточном регионе Туркменистана.

Национальный авиаперевозчик приобретает пассажирские авиалайнеры Challenger производства авиастроительной компании "Bombardier".

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Натаван Эфендиева)

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