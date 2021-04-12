Азербайджан и Хорватия обсудили перспективы развития энергетического сотрудничества

БАКУ /Trend/ - Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов и посол Хорватии в Баку Бранко Зебич обсудили нынешнее состояние энергетического сотрудничества между двумя странами и перспективы его развития, сообщает Trend со ссылкой на греческие СМИ.

Также стороны рассмотрели вопросы реализации проекта строительства Ионическо-Адриатического газопровода (IAP), который может стать частью «Южного газового коридора».

Посол высоко оценил неизменную поддержку Азербайджаном проекта IAP, в котором участвует Хорватия.

Отметим, что газопровод может быть подключен к Трансадриатическому трубопроводу (ТАР) для транспортировки газа во многие страны Юго-Восточной Европы.

Трубопровод протяженностью 516 километров пройдет через Албанию, Черногорию, Боснию и Герцеговину, и конечной его точкой станет Хорватия. Пропускная способность IAP составит пять миллиардов кубометров газа в год.

Как ранее сказали Trend в хорватском министерстве экономики и устойчивого развития, IAP является важным проектом для Хорватии, а также для ЕС и региона в целом. Хорватская компания Plinacro, оператор газотранспортной системы, принимает активное участие в подготовке и реализации IAP и поддерживает контакты с коллегами из Албании, Черногории и Боснии и Герцеговины.

Как подчеркнули в ведомстве, дальнейшее улучшение межгосударственного сотрудничества в интересах обеих стран, и работа совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, безусловно, способствует развитию двусторонних отношений. «Ее деятельность имеет решающее значение для налаживания прямых контактов и работы компаний и других юридических лиц в соответствии с целью поощрения инвестиций и содействия обмену информацией в экономической сфере», - сказали в министерстве.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Константин Шапиро)

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