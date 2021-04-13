В Карабахе установят 13 гидрологических станций

БАКУ /Trend/ - На реках в Карабахе будет восстановлена гидрологическая наблюдательная сеть.

Об этом сказала журналистам глава Национальной гидрометеорологической службы Умайра Тагиева в рамках медиатура, организованного министерством экологии природных ресурсов в Губадлинский район, сообщает во вторник Trend.

По ее словам, реки Карабаха имеют большое значение для сельского хозяйства региона и других районов страны.

"В ближайшие четыре - пять лет в Карабахе планируется установить 13 современных автоматизированных гидрологических станций. Они появятся на реках Тертерчай, Хачинчай, Гаргарчай, Левчай, Конделенчай, Забухчай, Баргюшадчай, Охчучай, Баситчай и Араз", - сказала Тагиева.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)