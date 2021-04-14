Минэнерго Азербайджана подписало Меморандум о взаимопонимании с МФК в области морской ветроэнергетики (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Подписан Меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики и Международной финансовой корпорацией (МФК), членом Группы Всемирного банка, по сотрудничеству в области использования ветроэнергии в море с целью развития возобновляемых источников энергии в Азербайджане, передает Trend со ссылкой на министерство.

Меморандум был подписан в контексте общих целей Министерства энергетики и Международной финансовой корпорации, таких как содействие использованию возобновляемых источников энергии в нашей стране, а также поддержка участия частного сектора в этой области для повышения финансовой устойчивости и эффективности энергетического сектора.

Министр энергетики Парвиз Шахбазов сказал: «Возобновляемые источники энергии были определены Главой государства господином Ильхамом Алиевым как один из важных приоритетов достижения нового социально-экономического и диверсифицированного курса развития Азербайджана до 2030 года, а также чистой окружающей среды. Для того чтобы возобновляемые источники энергии занимали важное положение в производстве и потреблении, необходимо использование потенциала морской ветроэнергии. Богатые энергетические ресурсы Каспийского моря являются важным ресурсом для развития не только углеводородной промышленности, но и сектора зеленой энергетики. Совместные усилия с МФК внесут вклад в развитие производства морской ветроэнергии в Азербайджане, а также в сферу использования возобновляемых источников энергии и сокращения выбросов углерода.»

Директор Международной финансовой корпорации (МФК) по Европе и Центральной Азии Вибке Шлоймер сказал: «Одним из стратегических приоритетов МФК в Азербайджане является поддержка перехода страны на новую модель развития, в которой участвует частный сектор. Развитие частного сектора может быть усилено путем оказания помощи вашей стране, богатой нефтью и газом, в определении и развитии потенциала ветроэнергетики в море, а также в поддержке энергетического перехода. Это сыграет роль катализатора в развитии инфраструктуры Азербайджана и борьбе с изменением климата.»

Согласно Меморандуму, сотрудничество с МФК предусматривает оценку потенциала морской ветроэнергетики в Азербайджане и разработку дорожной карты, а на следующем этапе - организацию тендеров, связанных с соответствующими проектами в море, определение партнерства с частным сектором, осуществление вспомогательных инвестиций.

Все эти работы, предусмотренные Меморандумом о взаимопонимании, будут выполнены в рамках «Программы развития морской ветроэнергетики» МФК. Эта программа финансируется в рамках «Программы помощи в управлении энергетическим сектором» - ESMAP, инициированной Группой Всемирного банка. Согласно предварительным анализам, проведенным в рамках ESMAP, технический потенциал морской ветроэнергетики в Азербайджане оценивается на уровне 157 ГВт.

Напомним, что Азербайджан является членом Международной финансовой корпорации (МФК), действующей в более чем 100 странах, с 1995 года.