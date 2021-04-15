Сокращение выбросов CO2 станет руководящим принципом сотрудничества ЕС и Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В настоящее время Евросоюз разрабатывает программу оказания помощи Азербайджану на период 2021–2027 годов.

Об этом Trend сообщила пресс-секретарь Еврокомиссии Ана Писонеро.

По ее словам, недавно (в феврале 2021 года) были проведены консультации с заинтересованными сторонами для обсуждения будущих направлений помощи.

"Азербайджан является стратегическим энергетическим партнером ЕС, в настоящее время поставляя около 4,3 процента импортируемой ЕС нефти. Южный газовый коридор – это стратегическая инициатива по доставке газа из Каспийского моря на европейские рынки и ключевой инструмент повышения безопасности энергопоставок в Европе. После завершения строительства Трансадриатического газопровода, заключительной части Южного газового коридора, 31 декабря 2020 года были осуществлены первые коммерческие поставки газа в Европу (Италию, Грецию и Болгарию)", – сказала она.

Писонеро отметила, что возможное продление Южного газового коридора на Западные Балканы обсуждалось на 7-й министерской консультативной встрече Южного газового коридора (11 февраля 2021 года).

По словам пресс-секретарь Еврокомиссии, в 2019 году Азербайджан присоединился к Восточноевропейскому партнерству в области энергоэффективности и окружающей среды, а дальнейшая поддержка ЕС в энергетическом секторе, включая повышение энергоэффективности, предоставляется ​​в рамках инициативы EU4Energy.

"Энергоэффективность и более экологичный рост за счет сокращения выбросов парниковых газов станут руководящим принципом будущего сотрудничества между ЕС и Азербайджаном, особенно в энергетическом секторе. Наше сотрудничество также будет сосредоточено на возобновляемых источниках энергии (например, прибрежном ветре) и, возможно, на экологически чистом водороде", – сказала она.

В октябре 2019 года ЕС утвердил механизм приоритетов партнерства на сумму 27 миллионов евро для поддержки Азербайджана в реализации приоритетов партнерства в ряде ключевых областей, включая управление, экономику, связь и контакты между людьми.

"Помощь ЕС в связи с COVID-19 в Азербайджане составляет 31,6 миллиона евро, дополненных поддержкой в ​​рамках региональных инициатив. Большая часть ответных мер финансируется из Фонда приоритетов партнерства в основном для устранения социально-экономических последствий кризиса", – сказала Писонеро.

Двусторонняя помощь ЕС Азербайджану продолжается в сельском хозяйстве, развитии сельских районов и образования. Например, программа "EU4Lankaran" объемом в 13,5 миллиона евро, реализация которой начнется в 2021 году, будет поддерживать конкурентоспособность производителей фруктов и овощей в Лянкяранском районе (основной регион помощи ЕС), тогда как программа "Образование для занятости" стоимостью 13,5 миллиона евро, действующая с конца 2019 года, поддерживает модернизацию и обеспечение качества системы образования с особым упором на развитие навыков.

"В сфере судебного управления ЕС поддерживает создание системы посредничества, юридической помощи и улучшения пенитенциарных услуг. ЕС также остается крупнейшим иностранным донором, поддерживающим гражданское общество в Азербайджане ", – добавила она.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Надир Насиров)