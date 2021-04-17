Подписана концепция обеспечения безопасности афганского участка газопровода ТАПИ

БАКУ /Trend/ - Туркменистан и Афганистан подписали концепцию обеспечения безопасности афганского участка газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ).

Как сообщает Trend со ссылкой на МИД Туркменистана, подписание состоялось 15 апреля 2021 года в ходе встречи представителей двух стран.

Отмечается, что концепция обеспечения безопасности является важным шагом в своевременной реализации проекта газопровода ТАПИ, включая разработку плана безопасности и протокола, которые являются приложениями к соглашению с правительством принимающей стороны.

В ходе встречи стороны также обменялись мнениями о проводимых работах по проекту строительства газопровода ТАПИ. Были обсуждены вопросы реализации мероприятий, которые намечены на конец августа 2021 года.

Отметим, что ТАПИ является трубопроводом природного газа, разрабатываемым компанией Galkynysh-TAPI Pipeline Company Limited с участием Азиатского банка развития.

Согласно проекту, протяженность ТАПИ составит более 1,8 тысячи километров, а его запланированная мощность - 33 миллиарда кубометров газа в год.

Напомним, что протяженность туркменского участка ТАПИ, который начали строить в декабре 2015 года, составит 205 километров.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Константин Шапиро)

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