Основной рост добычи газа Азербайджана в этом году придется на «Шах Дениз»

БАКУ/Trend/ - Основной рост добычи газа в этом году, как и в прошлые годы, придется на месторождение «Шах Дениз», разрабатываемое совместно с международным консорциумом.

Об этом сказал Trend заместитель начальника Департамента по организации мероприятий и связям с общественностью Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ибрагим Ахмедов.

Ахмедов добавил, что рост в 2021 году также придется на месторождения, которые SOCAR разрабатывает как оператор, в частности месторождение «Умид» и ряд других, оператором которых является ПО «Азнефть».

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует, что добыча природного газа в Азербайджане вырастет с 0,62 миллиона баррелей в день в 2020 году до 0,67 миллиона баррелей в день в 2021 году.

По данным организации, ожидается, что в 2022 году страна увеличит добычу, доведя ее до 0,71 миллиона баррелей в день.

По оценкам МВФ, добыча газа в стране достигала 0,62 миллиона баррелей в день в 2018 году и 0,55 миллиона баррелей в день в 2017 году, в то время как в период с 2000 по 2017 год средняя добыча составляла 0,30 миллиона баррелей в день.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Надир Насиров)

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