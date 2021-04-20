Цена нефти Brent поднялась выше $68 за баррель впервые с 18 марта

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2021 года на лондонской бирже ICE достигла $68,02 (+1,45%) за баррель. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

В последний раз Brent находилась выше $68 за баррель 18 марта текущего года.​​​​​​

К 11:39 мск цена сорта Brent продолжила рост и торговалась на отметке $68,08 за баррель, что на 1,54% выше уровня закрытия предыдущей сессии.

В то же время нефть марки WTI дорожает на 1,4% - до $64,32 за баррель.