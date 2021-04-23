Определен один из спонсоров форума по привлечению инвестиций в нефтегазовый сектор Туркменистана

БАКУ /Trend/ - Нефтяная компания Dragon Oil выбрана одним из бронзовых спонсоров Международного форума по привлечению инвестиций в нефтегазовый сектор Туркменистана, который состоится 12-13 мая, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на электронную газету Nebit-Gaz.

В форуме примут участие ведущие национальные и международные нефтегазовые компании, международные финансовые институты, а также эксперты.

Отмечается, что Dragon Oil работает в Туркменистане на основе Соглашения о разделе продукции (СРП) с 1993 года. Объем инвестиций компании составляет более 7,5 миллиардов долларов США.

Акции Dragon Oil котируются на Лондонской и Дублинской биржах (биржевой тикер: DGO), основной акционер - Emirates National Oil Company (ENOC).

Основную деятельность компания ведет в восточном секторе Южно-Каспийского бассейна - на договорной территории "Челекен". Общая площадь контрактной территории - около 950 квадратных километров, включает в себя месторождения "Джейтун", "Джигалыбек" и "Челекенянгуммез".

Напомним, что ранее Dragon Oil выразила заинтересованность в продлении договора о разделе продукции, срок действия которого завершается в 2025 году, и представила туркменскому правительству в связи с этим ряд предложений.

В соответствии с СРП с правительством Туркменистана компания Dragon Oil Turkmenistan получила лицензию на разведку и разработку запасов нефти и газа на договорной территории Челекен сроком на 25 лет, начиная с мая 2000 года, а также эксклюзивное право на переговоры о продлении лицензии на дополнительный период.

С начала реализации проекта были введены в эксплуатацию десятки скважин, построены десять морских платформ, дополнительные нефтехранилища, стала возможной загрузка двух танкеров одновременно.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Натаван Эфендиева)

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