Немецкий бизнес готов участвовать в проектах по расширению газового производства в области Казахстана

Немецкий бизнес готов участвовать в проектах по расширению газового производства в Карагандинской области Казахстана, передает Trend со ссылкой на акимат области.

Аким Карагандинской области Женис Касымбек принял чрезвычайного и полномочного посла Федеративной Республики Германия в Республике Казахстан Тило Клиннера. На встрече обсуждались вопросы развития сотрудничества между регионом и Германией.

– В Карагандинской области ежегодно растёт количество совместных предприятий с участием партнёров из Германии. На сегодня их 120. Предприятия работают в различных сферах: торговля, сельское хозяйство, горнодобывающая и обрабатывающая промышленность, транспорт, образование, профессиональная и научная деятельность и другое. За последнее время в области реализован ряд крупных проектов с участием германского капитала. В их числе такие значимые, как завод по производству промышленных газов ТОО «Linde Gas Kazakhstan», строительство солнечных электростанций в Сарани и посёлке Агадырь, – сказал Женис Касымбек. – Мы заинтересованы в привлечении немецких компаний. Германия для нас является стратегическим торгово-экономическим и культурным партнёром.

Он напомнил, что на территории СЭЗ «Сарыарка» с 2014 года действуют два завода с германским капиталом – «Бёмер Арматура» и «Изоплюс Центральная Азия». Глава региона пригласил немецкий бизнес к сотрудничеству на новой индустриальной зоне, созданной в Сарани.

– Я приехал с целью обсудить новые возможности для сотрудничества в металлургической сфере. В Карагандинской области есть кластер предприятий, что позволяет расширять деловое партнёрство. Есть планы по расширению газового производства. Сегодня у меня предстоит встреча с руководством «АрселорМиттал Темиртау». В подготовительной стадии имеется проект, в котором готов участвовать немецкий бизнес. В перспективе можно переключиться на выпуск «зелёной» стали. И это поможет улучшить экологию, – сообщил г-н Тино Клиннер.

Посол предложил создать рабочую группу для рассмотрения этого проекта, отработки вопросов и принятия решений.