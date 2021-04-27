Минэнерго Турции запретило одной из компаний участвовать в тендерах международной нефтекомпании TPIC
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В Турцию на лечение отправлены еще 13 тяжелораненых участников Отечественной войны Азербайджана (ФОТО)
Некоторые азербайджанские банки и учреждения начали опираться в своей работе на искусственный интеллект - минсвязи
Минэнерго Турции запретило одной из компаний участвовать в тендерах международной нефтекомпании TPIC
Трудно представить масштабы катастрофы в случае аварии на Мецаморской АЭС - азербайджанское министерство
Президент Ильхам Алиев: Будет построена железная дорога в Нахчыван, которая соединит восточный Зангезур с западным (ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии закладки фундамента проекта "Умное село" в селе Агалы Зангиланского района (ВИДЕО)
Французское агентство развития выделило средства для поддержки модернизации сельского хозяйства Грузии
Гаджи Нуран и Малахат Аббасова навестили народного артиста Агададаша Агаева в турецкой больнице (ФОТО)
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram кадрами из поездки в Джебраильский и Зангиланский районы с Президентом Ильхамом Алиевым (ФОТО/ВИДЕО)
Разблокирование экономических связей в Карабахе позволит развиваться всей зоне Каспия – российский министр