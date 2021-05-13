В Туркменистане намерены повысить темпы добычи нефти
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Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева смотрят выступления участников гала-концерта фестиваля "Харыбюльбюль"
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила всех мусульман мира с праздником Рамазан из города Шуша (ФОТО)
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram видеокадрами фейерверка в Шуше (ВИДЕО)
Из Москвы в Шушу. Эльчин Азизов и Юсиф Эйвазов на фестивале "Харыбюльбюль": Это роскошный сон! (ФОТО)
Фестиваль "Харыбюльбюль" имеет огромное культурное, политическое и духовное значение - Нигяр Нариманбекова
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с административным зданием специального представительства в Шуше (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились со зданием, в котором будет размещаться Шушинский творческий центр
Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в корпусе и коттеджах при отеле «Хары Бюльбюль»
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии после реконструкции отеля "Хары Бюльбюль" в Шуше (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев: Сегодня азербайджанская культура, видные представители азербайджанской культуры вернулись в Шушу
Президент Ильхам Алиев: После долгого перерыва на Джыдыр дюзю проводится фестиваль «Харыбюльбюль». 30 лет мы с нетерпением ждали этого дня