Баку примет VIII ежегодную Каспийскую техническую конференцию

БАКУ /Trend/ - Общество инженеров нефтегазовой промышленности (SPE) возвращается в Баку, Азербайджан, для проведения VIII Каспийской технической конференции (КТК) 5-7 октября 2021 года, передает Trend со ссылкой на SPE.

Tема конференции этого года – "Адаптация к новым реалиям – максимальное повышение эффективности и производительности".

На этот раз участники конференции присоединятся к экспертам в области энергетики из каспийской нефтегазовой отрасли, а также к международным руководителям высшего звена и техническим экспертам для анализа и обсуждения текущей ситуации, новейших технологий, разработок и информации из первых рук в области разведки и добычи нефти и газа. Главными в этих усилиях будут повышение конкурентоспособности, работа с меньшими ресурсами и поддержание эффективности после пандемии. Обеспечение долгосрочной и устойчивой ценности с помощью цифровых технологий и инициатив также является ключевым моментом обсуждений, равно как и привлечение и удержание талантов, особенно на фоне изменений в демографии и восприятии отрасли.

Конференция SPE, являющаяся признанной международной площадкой и ключевым событием для нефтегазовой отрасли Каспия, ежегодно собирает спикеров и участников высокого уровня для обсуждения ключевых нефтегазовых проектов в регионе. Предыдущее мероприятие 2019 года в Азербайджане собрало более 500 участников из 26 стран. В нем приняли участие ключевые игроки отрасли, включая представителей компаний BP, SOCAR, TOTAL, министерства энергетики Азербайджана, Schlumberger, TCO и многих других.

Три темы пленарных панелей: "Открытие ценностей с помощью новых технологий и цифровизации"; "Привлечение и удержание талантов на сложном рынке" и "Максимальное повышение эффективности в современных меняющихся условиях".