Великобритания инвестировала $28,8 млрд в энергосектор Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Великобритания инвестировала 28,8 миллиарда долларов в энергетический сектор Азербайджана.
Об этом сказал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на пресс-конференции, посвященной экономическому сотрудничеству с Великобританией, сообщает в четверг Trend.
По его словам, в целом инвестиции Великобритании в экономику Азербайджана составляют 30,6 миллиарда долларов.
«Реализация в ближайшем десятилетии национального приоритета «Чистая окружающая среда и страна «зеленого роста», утвержденного соответствующим распоряжением Президента Азербайджана, стратегическое решение по содействию развитию возобновляемых источников энергии и «зеленых» технологий, выполнение поставленных задач открывают новые возможности для диверсификации сотрудничества между нашими странами в сфере энергетики», - сказал он.
(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)
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