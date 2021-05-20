Великобритания инвестировала $28,8 млрд в энергосектор Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Великобритания инвестировала 28,8 миллиарда долларов в энергетический сектор Азербайджана.

Об этом сказал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на пресс-конференции, посвященной экономическому сотрудничеству с Великобританией, сообщает в четверг Trend.

По его словам, в целом инвестиции Великобритании в экономику Азербайджана составляют 30,6 миллиарда долларов.

«Реализация в ближайшем десятилетии национального приоритета «Чистая окружающая среда и страна «зеленого роста», утвержденного соответствующим распоряжением Президента Азербайджана, стратегическое решение по содействию развитию возобновляемых источников энергии и «зеленых» технологий, выполнение поставленных задач открывают новые возможности для диверсификации сотрудничества между нашими странами в сфере энергетики», - сказал он.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)

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