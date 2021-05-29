Обзор основных событий в нефтегазовом секторе Азербайджана за неделю
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Мы воочию увидим последствия армянского варварства на освобожденных территориях Азербайджана – турецкий фотограф
В Азербайджане для оценки строительных проектов, финансируемых за счет госсредств, применят новый метод
Провокации Армении на границе с Азербайджаном способствуют обострению ситуации в регионе - депутат Милли Меджлиса
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии нового административного здания Сураханского районного суда (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев: Мы закрепимся на государственной границе, никто не может оказывать на нас давление
Президент Ильхам Алиев: Вся Карабахская зона станет зоной «зеленой энергии», все города будут построены на основе концепции «умный город»
Президент Ильхам Алиев: Враг, бросавший нам вызов на протяжении 30 лет, пал перед нами на колени, поднял белый флаг
Реджеп Тайип Эрдоган поздравил турецкую спортсменку, завоевавшую золотую медаль на ЧМ в Баку (ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев: Провокация, совершенная в последние дни армянской армией, не должна была остаться без ответа и не осталась
Президент Ильхам Алиев: Европейский парламент в очередной раз на основе сфальсифицированных фактов принял резолюцию. Я даже не обращаю на нее внимания
Президент Ильхам Алиев: В течение этих 17 лет я провел много встреч с тогдашними вынужденными переселенцами и каждый раз говорил им, что мы вернемся на эти земли
Президент Ильхам Алиев: Если бы мы перешли в наступление в направлении Агдамского района, то у нас было бы много шехидов
Президент Ильхам Алиев: Если мы увидим, что безопасности нашего народа, государства грозит хоть малейшая опасность, то немедленно на месте уничтожим врага
Отставка Айвазяна показывает, что Армения находится в глубоком политическом кризисе – азербайджанский политолог
В Баку состоялась церемония награждения победителей ЧМ по аэробике среди трио и в индивидуальной программе у женщин (ФОТО)
Отставка Ары Айвазяна является результатом глубокого противостояния в правительстве Армении – политобозреватель
Турецкая спортсменка завоевала золото в индивидуальной программе на ЧМ по аэробной гимнастике в Баку
Цифровизация электронного правительства Азербайджана может потребовать отказа от удостоверений личности
В Азербайджанском высшем военном училище имени Гейдара Алиева прошел концерт в честь Дня Республики (ФОТО)