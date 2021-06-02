В Тбилиси установят дополнительные зарядные устройства для электромобилей
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Судебное заседание по делу армянских военных преступников, пытавших азербайджанских военных, назначено на 9 июня
Омбудсмен Азербайджана присутствовала на суде над армянскими боевиками, пытавшими азербайджанских пленных
В Баку проходит суд над армянскими боевиками, пытавшими азербайджанских пленных и совершившими другие тяжкие преступления (ФОТО/ВИДЕО)
ЕС находится в процессе планирования сотрудничества с Туркменистаном на 2021–2027 годы – посол (ИНТЕРВЬЮ)
Фонд YAŞAT совместно с Федерацией детских игр и спортивных клубов Турции представил проект «Караван подарков» (ФОТО)
Завершилось следствие в отношении членов армянских вооруженных формирований, совершивших теракты на территории Азербайджана
В Украине состоялись концерты, посвященные 103-летию Азербайджанской Демократической Республики (ВИДЕО,ФОТО)
Пашинян остался верен своему политическому амплуа и манипуляционному поведению - азербайджанский политобозреватель
Сопредседатели МГ ОБСЕ могли бы в ближайшее время посетить границу Азербайджана и Армении – постпред РФ