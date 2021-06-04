В Казахстане подписано соглашение по проекту строительства интегрированного газохимического комплекса

АО «ФНБ «Самрук-Казына» (Фонд), АО НК «КазМунайГаз» (КМГ) и ПАО «СИБУР Холдинг» (СИБУР) подписали основные условия сотрудничества по проекту Строительства интегрированного газохимического комплекса в Атырауской области (первая фаза – производство полипропилена, вторая фаза – производство полиэтилена), передает Trend со ссылкой на КМГ.

Мероприятие состоялось в рамках Петербургского международного экономического форума. Согласно документу, стороны рассмотрят возможность участия СИБУРа в реализуемом проекте Строительства интегрированного газохимического комплекса.

Ожидается, что партнеры примут решение о совместном участии в проекте по итогам изучения СИБУРом его экономической эффективности до конца 2021 года.

«В лице СИБУРа, в случае положительного решения о вхождении в проект, мы можем получить надежного партнера, необходимого для реализации столь значимого для нашей страны комплекса. Также хочу отметить, что этот проект с нашей стороны получит всестороннюю поддержку. Мы будем принимать все необходимые меры для его успешной реализации», - отметил в ходе встречи председатель Правления КМГ Алик Айдарбаев.

«СИБУР имеет уникальный опыт по реализации масштабных инвестиционных проектов в области нефтегазохимии и заинтересован в расширении нефтехимической части бизнеса, в том числе, за счет выхода на новые рынки. В случае совместной реализации проектов мы будем рады поделиться с партнерами накопленной экспертизой по запуску проектов и эксплуатации полимерных комплексов мирового уровня. Партнеры обладают большим опытом в строительстве и эксплуатации крупных производственных объектов в добыче, транспортировке и переработке нефти и газа и, в свою очередь, смогут оказать проектам необходимую сырьевую поддержку и обеспечат предприятия существующей инфраструктурой в рамках специальной экономической зоны», - подчеркнул Председатель Правления СИБУР Дмитрий Конов.

Напомним, в настоящее время КМГ реализует проект строительства первого в истории страны газохимического комплекса, расположенного в Атырауской области. Прогресс реализации первой фазы по производству полипропилена на сегодняшний день составляет 87%. Мощность завода составит 500 тыс. тонн полипропилена в год.

Окончание строительства завода ожидается в текущем году, пуско-наладочные работы запланированы на І квартал 2022 года. В рамках реализации второй фазы по производству полиэтилена завершено технико-экономическое обоснование. Мощность завода составит 1,25 млн тонн крупнотоннажного полиэтилена в год