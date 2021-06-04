БАКУ /Trend/ - Российские компании курируют проекты по строительству гидроэлектростанций в Узбекистане, передает Trend со ссылкой на сайт Министерства Энергетики Узбекистана.

В Санкт-Петербурге, 3 июня в рамках Петербургского международного экономического форума Министр энергетики Узбекистана Алишер Султанов обсудил с Министром энергетики России Николаем Шульгиновым энергетическое сотрудничество.

В ходе встречи главы энергетических ведомств затронули вопросы развития взаимодействия в двустороннем и многостороннем форматах, а также ход текущих и перспективы будущих энергетических проектов российских компаний в Узбекистане.

«Узбекистан в целом является многолетним партнёром России в энергетической сфере, между странами наработаны тесные и устойчивые связи как в двустороннем, так и в многостороннем формате. Идёт активная работа между российскими и узбекскими компаниями в газовой, нефтяной сферах, а также в области электроэнергетики. Нашими компаниями, «Газпромом» и его дочерними структурами, компанией «ЛУКОЙЛ» ведётся многолетнее успешное сотрудничество по освоению месторождений нефти и газа в Узбекистане, растут трансграничные поставки энергоресурсов», – сказал Николай Шульгинов.

Кроме того, российские компании ведут активное сотрудничество, курируют ряд проектов в сфере электроэнергетики, в частности, по сооружению ГЭС на территории Республики, подчеркнул глава российского Минэнерго.

«В прошлом году в рамках Межправкомиссии создана Подкомиссия по энергетике. Её работа нацелена на укрепление сотрудничества российских и узбекских предприятий», – сообщил Николай Шульгинов.

«Россия является одним из самых надежных партнёров Узбекистана в сфере энергетики. На основе сотрудничества с Россией реализуется масштабная Программа по увеличению добычи углеводородного сырья, в которой непосредственное участие с российской стороны принимают «ВЭБ.РФ», АО «Газпромбанк». При поддержке российской компании «ИКС Холдинг» разрабатывается и будет реализована Концепция цифровизации энергетической отрасли. Значимую поддержку оказывает «Газпромбанк» в финансировании инвестиционных проектов в нефтегазовой отрасли. Свой вклад в наше энергетическое сотрудничество вносят «Зарубежнефть», АО «ФОРУС», «Татнефть» и другие авторитетные российские компании. Отрадно, что в ходе узбекско-российского сотрудничества рождаются и применяются по-настоящему прорывные технологии. Особая часть нашего сотрудничества – это партнерство в подготовке кадров. Будущие специалисты топливно-энергетического комплекса Узбекистана сегодня готовятся в филиалах трех российских вузов, открытых в Ташкенте. Уверен, что впереди у нас еще больше совместных проектов, которые во многом определяют энергетическое развитие наших стран», - отметил Алишер Султанов.