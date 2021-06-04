На Тенгизе запущен завод по производству гранулированной серы

Тенгизшевройл (ТШО) запустил новый завод по производству гранулированной серы на Тенгизе, который позволяет обеспечить переработку практически всей производимой на объектах жидкой серы, что, в свою очередь повысит экологическую безопасность и снизит производственные риски, передает Trend со ссылкой на ТШО.

Новый завод, ежемесячная производственная мощность которого составляет 40 000 тонн серы, позволит сохранить необходимый уровень производства, когда другие установки не работают.



«В рамках плана по управлению серой ТШО, а также в целях развития возможностей местных компаний, наша команда реализовала проект, который расширил мощности переработки серы», - отметил Кевин Лайон, генеральный директор ТОО «Тенгизшевройл».

Развитие местных компаний является одним из стратегических приоритетов ТШО. Отрадно, что проект полностью реализован казахстанской компанией и все специалисты, трудящиеся на новом объекте – местные кадры. Новый завод позволил создать более 60 рабочих мест для местных жителей. Несмотря на вызовы пандемии, ТШО совместно с ТОО «Caspian Group Construction» смогли меньше чем за 2 года успешно завершить монтажные и пусконаладочные работы.

"Завод оборудован установкой GXM3, которая отличается портативностью и легкой сборкой. Производитель применил наилучшие доступные технологии и ресурсы по всему миру и доставил их в Казахстан,"-сказал Галиаскар Итишев, руководитель завода по производству гранулированной серы.

Кроме рынка Казахстана, ТШО экспортирует гранулированную серу на рынки Африки, Европы, Китая и других стран.