КМГ и ЕАБР подписали соглашение о сотрудничестве по проекту реконструкции водовода «Астрахань – Мангышлак»

4 июня АО НК «КазМунайГаз» (КМГ), АО «КазТрансОйл», ТОО «Магистральный Водовод» и Евразийский банк развития (ЕАБР) в рамках Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о сотрудничестве по вопросу организации финансирования проекта «Реконструкция и расширение магистрального водовода «Астрахань-Мангышлак», передает Trend со ссылкой на КМГ.

В соответствии с данным соглашением окончательные условия возможного сотрудничества в рамках реализации проекта будут дополнительно обсуждаться сторонами.

Водовод «Астрахань-Мангышлак» является единственным централизованным источником подачи воды для потребителей Курмангазинского, Исатайского и Жылыойского районов Атырауской области, а также для города Жанаозен, Бейнеуского, Мангистауского, Каракиянского и Тупкараганского районов Мангистауской области. В 2020 году по магистральному водоводу поставлено 28,4 млн м3 воды. В соответствии с данными за 2020 год основная доля подачи воды приходится на коммунальные предприятия - 53,8% и нефтегазодобывающие компании – 39,4%. Объем подачи воды на промышленные предприятия составил 5,5%, сельхозтоваропроизводителям – 0,7 %, населению и бюджетным организациям – 0,5 %.

«Группа компаний «КазМунайГаз» придерживается высоких стандартов политики корпоративной социальной и экологической ответственности и стремится к обеспечению соответствия своей деятельности принципам устойчивого развития. Понимая важность обеспечения водой западные регионы, мы приступили к реализации проекта по реконструкции магистрального водовода «Астрахань-Мангышлак». Это позволит увеличить мощность водовода со 110 тыс. м3/сутки до 170 тыс. м3/сутки», - отметил заместитель председателя Правления КМГ Данияр Берлибаев.

«Проект по всем параметрам соответствует миссии банка, поэтому ЕАБР рассмотрит возможность применения всевозможных инструментов его поддержки, которыми мы располагаем. В то же время страна интенсивно развивается: численность населения увеличивается, индустриализация продолжается и потребность в воде постоянно возрастает. Реконструкция и расширение магистрального водовода «Астрахань – Мангышлак» позволит решить назревающую проблему водоснабжения Западного Казахстана. ЕАБР готов работать в интересах устойчивого развития и в других проектах, связанных с водоснабжением», - заявил председатель Правления ЕАБР Николай Подгузов.