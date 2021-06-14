Узбекистан и Южная Корея рассматривают возможность сотрудничества в области биоэнергетики, передает Trend со ссылкой на Министерстве энергетики Узбекистана.

В Министерстве энергетики Узбекистана состоялись переговоры с делегацией КЕА Korea Institute for Climate Change (KICC) во главе с президентом компании Ким Гап Чол.

В ходе встречи обсуждены вопросы сотрудничества, в частности в сфере биоэнергетики, а также повышении квалификации сотрудников отраслей экономики с привлечением корейских экспертов и энергоаудиторских компаний.

Главой корейской компаний предложена реализация в Узбекистане на грантовой основе ряда пилотных проектов.

В частности, предложено создание Центра обучения энергоменеджеров и биоэнергетического кластера «Bio Energy Center», проект по определению степени энергоэффективности производства основной продукции энергоемких предприятий.

Также предложено создание лаборатории по определению эффективности солнечных фотоэлектрических станций на базе Национального научно-исследовательского института возобновляемых источников энергии при Министерстве энергетики.

В ходе переговоров сторонами достигнуты договоренности о детальном рассмотрении обсужденных проектов.