Минэнерго Турции продлило лицензию TPAO на разведку нефти и газа

БАКУ /Trend/ - Министерство энергетики и природных ресурсов Турции продлило лицензию Государственной энергетической корпорации TPAO на разведку залежей нефти и газа.

Об этом сообщили Trend в пятницу в министерстве энергетики и природных ресурсов Турции.

Как отметили в ведомстве, компания TPAO 17 ноября 2020 года обратилась для продления лицензии еще на 10 лет.

"TPAO будет вести разведку нефти и газа в Эдирне на территории общей площадью 53,82 тысячи гектаров", - сказали в министерстве.

Отметим, что по итогам 2019 года на территории Турции были проведены разведывательные буровые работы по поиску углеводородного сырья и пробурены 5,063 тысячи разведывательных скважин.

За указанный период общая глубина разведывательных буровых работ составила 9 536,832 тысячи метров.

TPAO были пробурены 3,048 тысячи разведывательных скважин с общей проходкой 6 145,929 тысячи метров.

104 скважины общей глубиной 133 386 метров были пробурены организациями Главного управления минеральных исследований и разведки Турции (MTA), 257 скважин с общей проходкой 311 662 метра - другими турецкими компаниями.

Иностранными компаниями были пробурены 1,312 тысячи разведывательных скважин общей глубиной 2 245 605 тысячи метров, а совместными предприятиями и консорциумами - 342 скважины.

Согласно данным министерства, за январь-декабрь 2019 года TPAO были разведаны 510 месторождений, MTA - восемь, другими отечественными компаниями - 24, иностранными компаниями - 306, а совместными консорциумами - 93 месторождения.

Отметим, что в апреле 2014 года в Турции вступил в силу закон, разрешающий проводить разведку нефти в лесах и национальных парках.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)

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