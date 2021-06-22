Евростат обнародовал объем импорта странами ЕС нефтяных масел из Туркменистана

БАКУ /Trend/ - 27 стран ЕС импортировали в январе 2021 года нефтяные масла и масла, полученные из битуминозных минералов, нефть из Туркменистана на сумму 41,4 миллиона евро, сообщили Trend в Европейском статистическом агентстве (Евростат).

По данным ведомства, в 2020 году эти страны импортировали из Туркменистана указанную продукцию на сумму 194,5 миллиона евро.

Напомним, что страны ЕС импортировали из Туркменистана в январе - ноябре прошлого года 270 900 тонн нефтепродуктов, масел, полученных из битуминозных минералов, и нефти.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Константин Шапиро)

Твиттер: @JeilaAliyeva