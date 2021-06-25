БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Туркменистан разрабатывают проект соглашения по месторождению «Достлуг» на Каспии, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на «Туркменистан Сегодня».

Как отмечается, Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и руководитель Государственной нефтяной компании Азербай­джанской Республики (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев обменялись мнениями о перспективах партнёрства в нефтегазовой промышленности, реализации совместных проектов. Предметом обстоятельного обсуждения стали вопросы, связанные с разведкой, разработкой и освое­нием углеводородных ресурсов месторождения «Достлуг» в Каспийском море.

Особый акцент был сделан на значении подписанного в январе текущего года меморандума о взаимопонимании между правительством Туркменистана и правительством Азербайджанской Республики, касающегося данного месторождения, на основе которого в настоящее время разрабатывается проект соответствующего двустороннего соглашения.

Как отмечалось, подписание этого исторического документа стало важным событием с точки зрения дальнейшего укрепления и развития туркмено-азербайджанского взаимодействия в области энергетики на Каспии. Кроме того, открываются новые возможности для совместной работы и создаются дополнительные стимулы для привлечения в регион крупных иностранных инвестиций на долгосрочной основе.

Отметим, что «Достлуг» - это новое название месторождения, которое находится на границе азербайджанского и туркменского секторов Каспийского моря. В Азербайджане оно до этого называлось «Кепез», а в Туркменистане – «Сердар». Ранее велись переговоры о совместной разработке месторождения, а в январе этого года представители двух стран подписали меморандум.

В советское время азербайджанские специалисты проводили на месторождении разведочные работы, результаты которых позволяют поставить его в плане запасов приблизительно в один ряд с такими месторождениями, как «Карабах». Это нефтегазовое месторождение. Предполагается, что его запасы могут быть уточнены впоследствии при помощи современных методов сейсмической разведки и, возможно, разведочного бурения. Необходимо определить также многие вопросы технического и коммерческого характера в связи с будущей разработкой этого месторождения.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Натаван Эфендиева)

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