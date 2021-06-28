Petkim объявил о продлении срока оплаты доли в НПЗ STAR
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Азербайджан близок к завершению создания своего участка ориентировочной базовой сети TEN-T - глава представительства ЕС
В Кыргызстане разработали сервис для получения электронного сертификата о вакцинации против COVID-19
ОАЭ участвуют во втором заседании Глобального партнерства по финансовой интеграции G20 Finance Track
Грузия увеличила импорт продукции отраслей горнодобывающей промышленности из Турции более чем наполовину
Канал «Стамбул» внесет значительный вклад в дальнейшее экономическое развитие Турции - премьер Азербайджана
Гражданка Азербайджана назначена региональным директором ЕБРР в Кыргызстане, Таджикистане и Туркменистане
Казахстан сократил импорт продукции отраслей горнодобывающей промышленности из Турции более чем на треть
Туркменистан более чем наполовину сократил импорт продукции отраслей горнодобывающей промышленности из Турции
Казахстан, Россия готовы к работе по дальнейшему наполнению конкретным содержанием межпарламентского сотрудничества
Азербайджан смог донести до мира свою справедливую позицию благодаря экономическим успехам – депутат